Советника Зеленского обвинили в тайных походах к Коломойскому

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Игорь Коломойский

Совладелец студии «Квартал 95», первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир посетил офис олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщают «Українські новини».

Утверждается, что 28 октября Шефир приезжал в офис Коломойского поздно вечером на служебном автомобиле. Сам он подтвердил эту информацию, однако заявил, что посещал офис не ради встречи с олигархом, а по делам студии «Квартал 95».

Сам олигарх прокомментировал ситуацию схожим образом. «Он приезжал по вопросам "квартальным". А я его встретил в прихожей. Да, минута, "привет-пока"», — заявил он.

Коломойскому неофициально приписывают влияние на Зеленского. Отдельным поводом для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду нового президента Украины. Так, главой администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

Взаимоотношения нынешней украинской власти с Коломойским являются одной из главных сложностей в общении с международными партнерами республики. Президент Украины признался, что если Киев вернет олигарху Приватбанк или компенсирует потери, то страна может лишиться поддержки других государств и крупных организаций, в том числе Международного валютного фонда (МВФ), у которого Киев запросил новую программу помощи.

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