Киев раскрыл уровень влияния олигархов на Зеленского

Олигархи еще никогда не имели так мало влияния на руководство Украины, как сейчас. Об этом на Киевском международном экономическом форуме заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, передает «Интерфакс-Украина».

«На меня лично не влияет ни [Ринат] Ахметов, ни [Игорь] Коломойский. Я уверен в том, что президент (Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») — самостоятельный человек и не управляется СМС ни с одной из сторон», — добавил глава украинского кабмина.

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По его мнению, многие украинские бизнесмены хотели бы считать, что они могут давить на правительство, парламент и президента. Гончарук также выразил уверенность в том, что влияние олигархов вскоре уменьшится и в медиа.

В июне Зеленский рассказал, что договорился с бизнесменами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком о выделении ими средств украинским военнослужащим и жителям Донбасса. Президент отдельно отметил, что для инвесторов не будет создано никаких преференций.

Коломойскому неофициально приписывают влияние на Зеленского. Одним из поводов для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду нового президента Украины. Так, главой администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

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