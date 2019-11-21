Зеленский упрекнул Коломойского за предложение дружить с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о восстановлении отношений с Россией, сделанное им в интервью The New York Times. Слова главы государства передает «Украинская правда».

По его словам, будучи главой государства, он предпочел бы самостоятельно определять вектор международной политики Украины, без участия бизнесменов. «Мне кажется, что так будет правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное», — отметил он.

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Скандальное заявление Коломойского было опубликовано13 ноября. Бизнесмен, комментируя международную политику Киева, выступил за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом. По его словам, травмы, нанесенные украинским гражданам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое.

При этом он добавил, что власти США лишь используют Украину в своих геополитических целях. Кроме того, олигарх предположил, что российское финансирование может заменить Украине кредиты Международного валютного фонда. По мнению бизнесмена, Москва готова выделить Киеву 100 миллиардов долларов США.

Коломойскому неофициально приписывают влияние на президента Украины Владимира Зеленского. Одним из поводов для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду главы государства. Так, руководителем администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

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