Коломойский объяснил способ наладить отношения Украины и России

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Москва готова выделить Киеву 100 миллиардов долларов США. Об этом он рассказал в интервью американской газете The New York Times.

По его словам, российское финансирование может заменить Украине кредиты Международного валютного фонда. «Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — сказал бизнесмен.

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Ранее сообщалось, что Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом. По словам олигарха, травмы, нанесенные украинским гражданам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое. При этом он добавил, что власти США лишь используют Украину в своих геополитических целях.

Коломойскому неофициально приписывают влияние на президента Украины Владимира Зеленского. Одним из поводов для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду главы государства. Так, руководителем администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

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