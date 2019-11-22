Запад поставил Украине условие по Коломойскому

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины принять закон, запрещающий передачу национализированных банков бывшим владельцам. В противном случае организация откажет Киеву в новой программе кредитования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

По его словам, таким образом МВФ пытается получить гарантии, что олигарх Игорь Коломойский не вернет контроль над Приватбанком, национализированным в 2016 году.

Лещенко утверждает, что проблему надо решить до католического Рождества. А так как у Верховной Рады остается только две сессии, и вторая заканчивается 20 декабря, то на утверждение документа остается меньше месяца. Одна из версий закона, которую сейчас обсуждают, содержит требования учитывать «общественные интересы» при обжаловании решения о национализации. Документ согласован в МВФ, утверждает экс-нардеп.

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Приватбанк национализировали при президенте Петре Порошенко. С тех пор Коломойский в судах пытается доказать незаконность этого решения. Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского подозревают в связях с олигархом, поэтому после его прихода к власти появились подозрения, что Коломойский вернет себе банк.

В сентябре миссия МВФ после работы на Украине отказалась рекомендовать фонду новую программу сотрудничества именно из-за ситуации с Коломойским. Сам Зеленский назвал действия олигарха проблемой, но заявил, что не может повлиять на решения судов, если те примут сторону олигарха.

Ранее сообщалось, что МВФ приостановил сотрудничество с Украиной из-за связанной с Коломойским угрозы. В правительстве эту информацию опровергли. Новая миссия фонда прибыла в Киев 14 ноября, о результатах ее работы не сообщалось. Однако министр финансов страны Оксана Маркарова заявила, что нынешняя программа кредитования МВФ должна стать последней, потому что после 2023 года внешние займы Украине не понадобятся.

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