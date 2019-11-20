Украина пообещала перестать клянчить деньги

Сотрудничество Международного валютного фонда (МВФ) и Украины закончится в 2023 году после реализации программы, о которой сторонам предстоит договориться. О таких «амбициозных» планах заявила министр финансов республики Оксана Маркарова во время интервью телеканалу «Громадське».

Эта программа, подчеркнула Маркарова, позволит провести реформы, приватизацию и концессию, так что через четыре года Украине будут не нужны новые займы от МВФ.

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Представители фонда прибыли на Украину 14 ноября. В последний раз они работали в республике в сентябре, и тогда переговоры не привели к какому-то результату.

Одной из главных проблем СМИ называют ситуацию вокруг Приватбанка. Кредиторы заподозрили действующие власти Украины в желании пойти на компромисс с бывшим владельцем банка олигархом Игорем Коломойским и компенсировать ему потери. Издание The Wall Street Journal сообщало, что МВФ заморозил работу с Украиной, но в правительстве эту информацию опровергли.

Приватбанк национализировали при президенте Петре Порошенко в 2016 году. С тех пор Коломойский пытается доказать незаконность этого решения. В свою очередь власти Украины обвиняют его в выводе средств и хотят компенсировать ущерб. Нынешнего главу государства Владимира Зеленского связывают с Коломойским, поэтому кредиторы опасаются сговора. Зеленский допускает, что государство может проиграть Коломойскому в суде, но утверждает, что сам он повлиять на ситуацию не может. При этом президент признает влияние ситуации на международную поддержку Украины.

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