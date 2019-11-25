Стали известны шансы Коломойского в борьбе против Киева

Букмекерские конторы начали принимать ставки на исход суда, в котором украинский олигарх Игорь Коломойский требует вернуть ему Приватбанк. Первым на это обратил внимание журналист Юрий Николов в своем Facebook.

Поставить можно на три вопроса. Первый — признает ли суд недействительным покупку государством Приватбанка за одну гривну, два других — вернет ли он частично акции банка прежним владельцам и вернется ли их полностью.

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Котировки обращают на себя внимание своей непоследовательностью. Так, шансы на то, что суд признает покупку недействительной, почти в два раза выше, чем на обратное решение. То есть суд примет сторону олигарха. При этом более вероятным букмекеры считают, что акции компании Коломойский не получит ни частично, ни полностью.

По мнению Николова, либо букмекеры сразу рассчитывают на апелляцию и следующее разбирательство, либо надеются, что Верховная Рада примет закон, запрещающий возврат банков бывшим владельцам. Такой закон, как сообщил бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, потребовал принять Международный валютный фонд (МВФ), угрожающий, что если Коломойский добьется своего, то Украина не получит новую программу помощи.

Миссия МВФ на днях покинула Украину без какого-либо решения. Ранее ряд СМИ сообщали, что ситуация с Коломойским стала ключевой для западных партнеров Киева. Приватбанк национализировали при президенте Петре Порошенко. Пришедшего к власти Владимира Зеленского подозревают в связях с Коломойским. Сам он не исключает, что олигарх через суд может добиться своего, и признает, что ситуация стала угрожающей.

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