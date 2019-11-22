Украина пообещала оставить Коломойского без Приватбанка

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что бизнесмен и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский не сможет вернуть себе кредитную организацию, национализированную при прежнем президенте Петре Порошенко. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на выступление Гончарука в Лондоне.

«У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело Приватбанка показательное в отношении Украины для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства с него не могут быть возвращены предыдущим акционерам», — отметил премьер.

Материалы по теме Жизнь взаймы Украина в западне из-за долгов. Запад больше не поможет

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) поставил перед Киевом условие — принять закон, запрещающий бывшим владельцам национализированных банков претендовать на свои утраченные активы. В противном случае страна не сможет в полном объеме рассчитывать на кредиты от МВФ.

Поводом для такого условия стал именно Приватбанк, национализированный в 2016 году. Причиной такого решения властей тогда стали тяжелая финансовая ситуация в банке, несоблюдение нормативов и отсутствие ликвидности для исполнения текущих обязательств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!