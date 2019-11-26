Зеленский раскрыл детали разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему пропажи имущества с задержанных кораблей, которые Москва недавно вернула Киеву. Слова украинского лидера передает «Интерфакс».

«Мы проговорили с президентом [Владимиром Путиным], чтобы Россия вернула нам все [техническое оборудование с кораблей], что было до этого, но можно и больше. Но, хотя бы наше», — сказал Зеленский на брифинге в Таллине после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

При этом президент Украины не уточнил, какова была реакция российского лидера на эту просьбу.

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Телефонный разговор лидеров России и Украины состоялся в понедельник, 25 ноября. Зеленский и Путин обсудили спорные моменты, возникшие после передачи задержанных в Керченском проливе кораблей, также президенты обговорили вопросы продолжения транзита газа и возможность прямых поставок топлива Киеву.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали даже мелкие предметы интерьера вроде плафонов и унитазов. В ФСБ опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

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