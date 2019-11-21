Зеленский раскрыл тайну украинской ДНК

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «составляющих ДНК» украинцев. Соответствующее заявление было сделано главой государства в ходе мероприятий, посвященных Дню достоинства и свободы, трансляция которых велась на странице офиса президента в Facebook.

По словам Зеленского, «неотъемлемыми составляющими» ДНК украинца являются «достоинство и свобода». Он отметил, что граждане страны «не на словах знают», как защищать элементы своего генетического кода и бороться за них на баррикадах. «В той борьбе, к сожалению, мы заплатили самую высокую возможную цену — человеческую жизнь», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что День достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября, является особым для всех граждан страны, поскольку в этот день украинцы заявили, что «хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране». Также глава государства пообещал, что в стране будет открыт музей Революции достоинства, однако счел это недостаточным для того, чтобы почтить память погибших. В связи с этим он призвал к достижению реальных результатов в расследовании «дел Майдана».

Ранее стало известно, что генинспекция Генеральной прокуратуры Украины расследует исчезновение доказательств по делам о расстрелах во время Евромайдана. В уголовном производстве пропали два тома. Кроме того, ряд носителей информации с доказательствами поврежден, и воспроизведение данных с них невозможно.

День достоинства и свободы — государственный праздник Украины, который был установлен в 2014 году. В этот день страна отмечает годовщину «оранжевой революции» 2004 года и Евромайдана 2013 года, которые начались с разницей в один день.

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