В Крыму отреагировали на отказ президента Эстонии от подаренного вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд «многое потеряла», когда отказалась от подаренного на день рождения крымского вина, считает глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 9 декабря.

По его словам, теперь Кальюлайд не сможет насладиться «изысканным и неповторимым вкусом» вина.

«Крымское вино сегодня экспортируется во многие страны мира, и Эстонии стоит брать с них пример, а не выдерживать дипломатические рамки», — сказал Гемпель, подчеркнув, что в подарке не было политической подоплеки.

Ранее в российском посольстве в Таллине сообщили, что поздравили президента Эстонии с 50-летним юбилеем, направив ей шоколад, цветы и бутылку «Крымского». Вино было возвращено отправителям без комментариев, остальные подарки Кальюлайд приняла.

Эстония поддерживает позицию Киева относительно Крыма, считая полуостров оккупированной территорией. В ноябре Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии. Тогда же она заявила, что считает Россию «самым трудным партнером».

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