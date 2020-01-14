Президент Эстонии рассказала о надеждах на Россию при Ельцине

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала в интервью изданию Frankfurter Allgemeine о том, как эстонцы представляли будущее России во времена президентства Бориса Ельцина.

По словам Кальюлайд, после признания независимости Эстонии была надежда на то, что Россия также «станет свободным и демократическим государством». «К сожалению, все сложилось иначе. Но мы не верим, что за это ответственен народ России», — отметила она.

По мнению эстонского лидера, Россия не воспринимает свою подпись под международными договорами всерьез, а ее действия непредсказуемы. При этом она подчеркнула, что поддерживать контакт с российской стороной важно, однако делать это стоит, не отступая от «общих принципов» Евросоюза.

В январе Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок бутылку произведенного в Крыму вина, которую ей преподнесло посольство России.Помимо алкоголя, ей отправили в посылке букет цветов и шоколад. Остальные подарки глава государства приняла.

Борис Ельцин занимал пост президента России с 1991 по 1999 год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!