Президент Эстонии приехала на российскую полярную станцию в Антарктиде

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в Антарктиду приехала на российскую полярную станцию «Беллинсгаузен», где ее встретили праздничным тортом. Об этом глава государства написала на своей странице в Facebook.

Политик прибыла на исследовательскую станцию вместе с членами эстонской экспедиции для участия в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею открытия материка мореплавателем Фаддеем Беллинсгаузеном.

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«Открытие, сделанное 200 лет назад, было важным для всего человечества, и по этому примеру мы сегодня должны развивать международное сотрудничество и многосторонность», — отметила Кальюлайд.

Эстонская морская экспедиция к берегам Антарктиды стартовала 11 июля из Кронштадта. Она приурочена к 200-летию открытия шестого континента Первой русской антарктической экспедицией для привлечения внимания к изменению климата. По пути следования яхта «Адмирал Беллинсгаузен» сделала 38 остановок в 20 странах.

Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен, балтийский немец по происхождению, родился на острове Сааремаа в 1778 году. Он окончил Кронштадтский морской кадетский корпус и принимал участие в кругосветном путешествии под руководством Ивана Крузенштерна. В 1819 году Беллинсгаузен возглавил русскую кругосветную арктическую экспедицию. Она состояла из двух судов «Восток» и «Мирный» и направлялась в сторону Южного полюса. Корабли трижды пересекали Южный полярный круг и открыли Антарктиду. В ходе наблюдений за ледником участники экспедиции пришли к выводу, что это материк. Путешествие продолжалось до 1821 года, за это время было открыто множество новых островов.

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