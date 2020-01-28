В России ввели полярный ГОСТ

Государственный стандарт по проведению полярных исследований (полярный ГОСТ) вступил в силу в России во вторник, 28 января, в день 200-летия открытия Антарктиды. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Росстандарта.

ГОСТ Р 58783-2019 касается аварийно-спасательных мероприятий при проведении исследований, транспортировки и хранения техники, проектирования, производства и эксплуатации полярных станций. В стандарт включены такие термины и определения, как полярная авиация, дрейфующая полярная станция, полярный аэродром, специальная полярная техника, полярный паспорт, полярное исполнение, система менеджмента полярной деятельности, инфраструктурно-климатические ограничения.

В ведомстве считают, что в первую очередь ГОСТ будет успешно применяться в таких перспективных сферах, как IT, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, 5G. «"Арктические" стандарты лягут в основу инфраструктурного, технологического, но при этом экологичного развития Заполярья», — цитирует пресс-служба главу ведомства Алексея Абрамова.

Антарктида была открыта 28 января 1820 года русской военно-морской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

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