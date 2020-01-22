Правительство Ямала выделит миллионы рублей на освоение Арктики

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) намерено выделить 15 миллионов рублей Российскому центру освоения Арктики. Деньги буду вложены в проведение научно-исследовательскую экспедицию «Ямал — Арктика», сообщается на сайте правительства региона.

Средства пойдут на аренду помещений в зоне размещения экспедиции, закупку продуктов, страховку имущества и здоровья участников экспедиции и транспортные расходы.

«В приоритете многолетние работы, направленные на получение новых знаний об экологических процессах, протекающих в регионе, с прогнозом на будущее, разработку научно-обоснованных рекомендаций по сохранению и поддержанию благоприятного статуса редких видов животных и птиц», — сообщает пресс-служба правительства.

Ранее сотрудники национального парка «Русская Арктика» восстановили и оцифровали найденную на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа кинопленку 1970-х годов. На пленке запечатлена кинохроника об антарктической станции «Молодежная».

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