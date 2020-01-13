Найденную в Арктике пленку с кинохроникой 70-х годов восстановили

Сотрудники национального парка «Русская Арктика» восстановили и оцифровали найденную на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа кинопленку 1970-х годов. На пленке запечатлена кинохроника об антарктической станции «Молодежная», передает ТАСС.

«Это любительская съемка, как сейчас сказали бы, хоум-видео: разная пленка — цветная и черно-белая - склеена чуть ли не пластырем. Но в этом-то и ценность находки: с труднодоступных полярных станций очень мало кинокадров, и это в основном официальная хроника, на которую попадало далеко не все», — рассказал начальник отдела сохранения историко-культурного наследия парка Евгений Ермолов.

Он подчеркнул, что пленка была в ужасном состоянии, но специалисты киностудии «Помор-фильм» все-таки смогли ее восстановить. На ней оказалась запечатлены не только работающие на антарктической станции люди, но и пингвины. После кадров с птицами на пленке снят запуск ракеты М-100. Такие ракеты использовались для зондирования атмосферы на высоте до 100 километров. Хронометраж фильма составил почти 40 минут.

В конце фильма показан праздничный парад. «Не меньше двадцати машин, парад по всем канонам. Видно, что люди готовились», — подчеркнул Ермолов.

Запечатленная на кадрах станция работала в Антарктиде с 1962 года. «Она <...> находится на побережье океана. На тот момент это был целый городок, очень мощная и передовая станция, ее даже называли столицей советской Антарктики», — отметил Ермолов. В 1999 году станцию законсервировали, а в 2006-м перевели на летний режим работы.

О находке стало известно в конце 2019 года. Пленку обнаружил директор нацпарка «Русская Арктика» Денис Менников в одном из жилых домов, который теперь заброшен и пустует.

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