В Арктике нашли отснятую более 30 лет назад фотопленку

Директор нацпарка «Русская Арктика» Денис Менников нашел на острове Хейса фотопленку, которую сотрудники полярной обсерватории отсняли более 30 лет назад. Об этом сообщается на сайте Министерства природы России.

Снимки были сделаны в 1988 году сотрудниками геофизической полярной обсерватории имени Эрнста Кренкеля (ранее «Дружная»). Они были обнаружены в одном из жилых домов, который теперь заброшен и пустует. Пленку удалось оцифровать и понять, что на ней запечатлено.

На кадрах изображена работа, отдых и повседневная жизнь сотрудников полярной станции. «Эти фотографии расходятся с привычным стереотипом о полярном быте, как о чем-то суровом и аскетичном», — рассказал начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.

Геофизическая полярная обсерватория имени Эрнста Кренкеля расположена в северо-восточной части острова Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа в нацпарке «Русская Арктика» на мысе Обсерваторский. Сегодня она продолжает функционировать, на ней круглогодично проживает до пяти полярников.

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