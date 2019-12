Россияне запечатлели северное сияние

📷 Ну и конечно фотографии с выезда 👍🏻 на Северное Сияние 30 ноября ------------------------------------------ 📷 And of course the photos from the exit 👍 to the Northern Lights on November 30 ------------------------------------------ 📷当然还有11月30日从出口👍 到北极光的照片 ------------------------------------------ #Мурманск #северноесияние #Мурманскаяобласть #Кольскийполуостров #полярноесияние #Murmansk #northernlights #northernlight #aurorahunting #northernlightstour #northernlightstours #Murmanskregion #kolapeninsula #aurora #auroratour #polarlight #polarlights #auroraborealis #polarlichter #polarlicht #auroreboreale #北极光 #北極光 #極光 #무르만스크 #오로라헌팅 #오로라 #오로라여행 #오로라빌리지 #오로라 투어

Фото опубликовано @murmansk_tours