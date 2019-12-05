Россияне запечатлели северное сияние

Жители Красноярского края стали очевидцами северного сияния, сняли это на видео и выложили в свои аккаунты в Instagram.

Многие кадры были сделаны в Норильске и Дудинке на севере региона, где началась полярная ночь.

Рассвет с окна кабинета. У нас второй день как полярная ночь. Фотку сделал в 11 утра. Фото опубликовано @andrey_titanin

В администрации Таймырского муниципального района ТАСС сообщили, что возле Дудинки давно не было видно этого атмосферного явления. Там отметили, что чаще всего его хорошо видно на плато Путорана и в любом месте подальше от городов. «На трассе, в тундре. Главное, чтобы света от фонарей не было, ну и небо чистое должно быть», — сказал собеседник агентства.

Знакомый на охоту ездил...,смотрите какая красота у нас 👌🤩 Северное сияние называется Aurora Borealis от имени римской богини утренней зари Авроры и греческого бога северного ветра Борея... Аврора Бореалис – бесподобное психоделическое световое представление природы 🌌Как правило, это интенсивное свечение флуоресцентного зеленого, иногда красноватого, цвета в виде структуры, напоминающей складки портьер..... #пронорильск#северныйгород#житьнасевере#счастьеэтопросто#каждыйновыйденьлучшепредыдущего#счастьеэтомы#северноесияние#auroraborealis Фото опубликовано @__.svetlana_

Фотографии с северным сиянием выкладывали и из других городов. Например, из Нового Уренгоя, Якутска, Мурманской области и Ханты-Мансийского округа.

📷 Ну и конечно фотографии с выезда 👍🏻 на Северное Сияние 30 ноября ------------------------------------------ 📷 And of course the photos from the exit 👍 to the Northern Lights on November 30 ------------------------------------------ 📷当然还有11月30日从出口👍 到北极光的照片 ------------------------------------------ #Мурманск #северноесияние #Мурманскаяобласть #Кольскийполуостров #полярноесияние #Murmansk #northernlights #northernlight #aurorahunting #northernlightstour #northernlightstours #Murmanskregion #kolapeninsula #aurora #auroratour #polarlight #polarlights #auroraborealis #polarlichter #polarlicht #auroreboreale #北极光 #北極光 #極光 #무르만스크 #오로라헌팅 #오로라 #오로라여행 #오로라빌리지 #오로라 투어 Фото опубликовано @murmansk_tours

Россияне начали охотиться за северным сиянием в сентябре. Тогда первые свечения были замечены на Ямале в районе Сабетты и на берегу Карского моря.

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