Пожилым и одиноким россиянам покажут северное сияние

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пройдет акция «Навстречу северной Авроре» — в ее рамках организуют выезд в тундру пожилых и одиноких людей для наблюдения за северным сиянием и фотографирования на его фоне. Об этом рассказал исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин, передает агентство «Север-Пресс».

Цель акции — скрасить досуг старшего поколения и одиноких людей, чтобы они получили позитивные впечатления и нашли новые знакомства. Сейчас формируются списки участников, а также ведутся поиски средств на транспорт.

Участникам акции также расскажут о маршрутах каслания оленей, их зимовке. Все они получат фотографии на фоне северного сияния и сувениры на память, а также брошюру об отдыхе на Ямале.

Акцию организуют Союз оленеводов ЯНАО и региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления. Дата ее проведения будет зависеть в том числе от метеоусловий — организаторы следят за календарем магнитных бурь на ноябрь и декабрь. Ближайшее северное сияние можно ожидать 20, 21 и 22 ноября.

Ранее стало известно, что в пятерку российских маршрутов, наиболее интересных для путешествия на автомобиле вошла Мурманская область. За регион и Кольский полуостров проголосовали 7,4 процента респондентов. Бесспорным лидером в голосовании оказался Крым с 45,4 процента голосов. Его россияне посчитали самым интересным, красивым и запоминающимся местом. Следом идут побережье Черного моря в Краснодарском крае (13 процентов) и Карелия (10 процентов).

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