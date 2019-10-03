Блогеры со всего мира снова отправятся в Заполярье

В Заполярье пройдет международный культурный проект FusioNNow, участники которого пообщаются с представителями коренных народов Севера, получат доступ в запасники музеев с древними реликвиями и познакомятся с местными творческими сообществами, чтобы рассказать о Заполярье всему миру. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы проекта.

Отмечается, что основная цель — не только знакомство участников из разных стран с Русским Севером, но и создание устойчивых коллабораций, обмен опытом и реализация совместных культурных и социальных проектов на территории Таймыра и Мурманской области.

Участником конкурса может стать любой желающий. Для этого необходимо снять и разместить видео-историю с названием «Хочу на Север!», используя хэштег #FusioNNow, в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram или «ВКонтакте». Подробности и полный регламент конкурса можно узнать на сайте.

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Победители получат возможность поехать в один из туров. Первый — Ethno Fashion Tour — пройдет 14-18 ноября в Норильске и Дудинке и включает в себя посещение этнофестиваля «Большой Аргиш». Второй — Polar Night Tour — состоится 9-14 декабря, его участники побывают в самой северной арт-резиденции в поселке Никель Мурманской области, на границе с Норвегией, где дважды в год собираются художники со всего мира для создания арт-объектов в условиях Крайнего Севера.

Проект FusioNNow организован компанией «Норникель» и представляет собой продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года. В нем участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов из Сербии, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Австралии, Мексики и Германии приехали в Красноярск на Всемирную зимнюю Универсиаду. Они поделились со своими подписчиками рассказами о путешествии по сибирским городам и знакомстве с местными жителями.

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