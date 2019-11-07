Художники из пяти стран отправятся в самую северную арт-резиденцию в Заполярье

Художники, путешественники и исследователи из пяти стран стали победителями второго тура международного конкурса FusioNNow и отправятся в Polar Night Tour на Кольский полуостров, где в поселке Никель на границе с Норвегией находится самая северная в мире арт-резиденция. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

По условиям конкурса участникам предстояло снять и разместить в соцсетях видео-историю с названием «Хочу на Север!». Победителями стали Монга Мукаса (Австралия), Юкио Кондо (Япония), Леа Бругноли (Италия), Оле Йорген Хаммекен (Дания) и Галя Моррелл (Россия/США/Гренландия).

В арт-резиденции участники Polar Night Tour смогут понаблюдать за работой художников, которые ищут вдохновение для новых сюжетов в условиях полярной ночи, увидеть арт-инсталляции на территориях, куда практически не добираются туристы, а также познакомиться с природой заповедника Пасвик и принять участие в дискуссиях о развитии северных городов.

«Я в предвкушении встречи с красотой Крайнего Севера России и волшебством его ландшафтов. Полярное сияние вдохновляет меня на мою работу, основанную на контрасте света и тьмы. Поэтому полярная ночь — это большой простор для моих световых проекций», — рассказала медиа-архитектор из Италии Леа Бругноли, которая создает архитектурные проекты для инсталляций, спектаклей и выставок современного искусства, а также в течение многих лет занималась междисциплинарными работами в области архитектуры и кинематографа, объединив их в своей магистерской программе «Медиа-архитектура» в Университете Баухауза (Германия).

Проект FusioNNow организован компанией «Норникель» и является продолжением конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года. В нем участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов приехали в Красноярск на Всемирную зимнюю Универсиаду, чтобы рассказать о своем путешествии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!