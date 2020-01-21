Россия увеличит число гиперзвуковых «станций-охотников» в Арктике

Генштаб Вооруженных сил России разместит в Арктике еще пять радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н», которые способны обнаруживать гиперзвуковые цели. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сейчас на севере страны развернуты пять подобных станций. Когда в арктической зоне появятся все десять из них, «северо-восточное ракетоопасное направление будет полностью прикрыто "охотниками" за гиперзвуковыми аппаратами», отметил собеседник агентства.

В ноябре гендиректор компании разработчика станций Научно-исследовательского центра «Резонанс» Иван Назаренко говорил ТАСС, что в российской Арктике работают два радара «Резонанс», еще одна станция готовится к заступлению на дежурство на Новой Земле, четвертая передана для развертывания, пятая произведена.

Весной 2018 года в Пентагоне заявили, что приоритет номер один у американских военных — это разработка гиперзвуковых средств поражения. В ноябре 2019 года сообщалось, что США разрабатывают два вида такого вооружения. Планируется, что к 2022 году они будут в начальной боевой готовности.

Станции «Резонанс» используют принцип резонанса волн, который позволяет обнаружить гиперзвуковые цели до скоростью до 20 скоростей звука и летательные аппараты, сделанные по стелс-технологиям.

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