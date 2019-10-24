В Арктике установят радиолокационные комплексы и фотоловушки для охраны границ

Пограничная служба ФСБ примет в 2019 году 10 новых приборов и систем для охраны госграниц, которые в том числе можно использовать в условиях Арктики. Об этом сообщил сотрудник Пограничной службы ФСБ Андрей Дорохин, передает ТАСС.

По словам Дорохина, на испытании находятся 9 средств. На снабжение принимают четыре техсредства — портативные тепловизионные приборы, береговую радиолокационную станцию и телевизионную оптическую систему. Всего планируется принять 10 техсредств.

Приоритетными разработками являются радиолокационные станции, которые могут обнаружить цели за пределами видимого горизонта, в том числе в Арктике, а также мобильные и стационарные прожекторы, дальность освещения которых достигает до 10-12 километров на морских участках. Дорохин отметил, что наиболее востребованным будет применение так называемых фотоловушек.

Среди других приоритетных разработок он перечислил сигнализационные приборы и комплексы, работающие от альтернативных источников энергии, мобильные посты технического наблюдения для неподготовленного участка местности с автономным электропитанием, мобильные комплексы, оптико-электронные модули дальнего действия и системы видеонаблюдения с камерами общего пользования.

Ранее сообщалось, что останки двух баз американской арктической экспедиции Ивлина Болдуина на архипелаге Земля Франца-Иосифа могут уйти под воду из-за разрушения вечной мерзлоты в Арктике. Специалисты пояснили, что постепенное смещение ледников и их таяние высвобождает вечную мерзлоту, поэтому выветривание и эрозия становятся весомыми.

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