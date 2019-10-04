Россия построит две новые станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике

На севере европейской России в течение трех лет заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении. Одна из них будет в Коми, вторая — в Мурманской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.

«Продолжаются работы созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в республике Коми и Мурманской области. Эти работы планируется завершить в 2022 году», — отметили в ведомстве.

Станции станут первыми на Крайнем Севере.

Сейчас боевое дежурство несут радиолокационные станции в Ленинградской, Калининградской, Оренбургской и Иркутской областях, в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Системы предупреждения о ракетном нападении нового поколения «Воронеж» созданы по технологии высокой заводской готовности.

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