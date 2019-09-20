Зенитный полк с С-400 заступил на боевое дежурство в Арктике

Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, оснащенный новыми комплексами С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство на Новой Земле в Арктике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Боевой приказ огласили в ходе торжественной церемонии, которая прошла на острове Южный архипелага. Командир дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Сергей Москвичев принял доклад командира полка о готовности военнослужащих.

Зенитный полк ПВО охраняет воздушное пространство Арктики с 2015 года. До последнего момента на вооружении у армии были комплексы C-300 «Фаворит», которые недавно были заменены на усовершенствованные C-400, а личный состав полка прошел переобучение. Все это позволило существенно увеличить контролируемую зону.

В пресс-службе Северного флота отмечали, что новые ЗРС успешно применяются в условиях Крайнего Севера и уже несколько лет стоят в Кольском Заполярье на боевом вооружении.

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