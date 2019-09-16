Россия развернула новый полк С-400

Россия разместила на архипелаге Новая Земля (Арктика) зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом в понедельник, 16 сентября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота Российской Федерации.

Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны, расположенный на острове Южный, был перевооружен на новые комплексы ПВО, которые заменили устаревшие С-300 «Фаворит». При этом значительно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике. Сообщается, что личный состав полка прошел переобучение и готов приступить к боевому дежурству.

Пресс-служба Северного флота отмечает, что ЗРС С-400 успешно используются в условиях Крайнего Севера и уже несколько лет состоят на боевом дежурстве в Кольском Заполярье.

В июле Ричард Коннолли из Бирмингемского университета (Великобритания) заявил, объясняя популярность С-400 «Триумф» в мире, что Россия традиционно отстает от Запада в самолетостроении, но опережает его в военном ракетостроении.

В октябре 2018 года заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил, что российский зенитный ракетный комплекс С-400 по дальности, палитре и скорости уничтожаемых целей, а также количеству одновременно уничтожаемых целей превосходит американский Patriot PAC-3+ и способен поражать «цели, еще не родившиеся сейчас, которые будут созданы в 2040-2050 годах».

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