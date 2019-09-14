Появился снимок «нестандартной» С-400

Публикация «К боевым стрельбам допущены» газеты «Красная Звезда» Минобороны России от 11 сентября сопровождается фотографией нестандартной версии транспортной пусковой установки (ТПУ) зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», указано блоге bmpd на LiveJournal.

«Ранее ТПУ 5П85СМ2 из состава ЗРС С-400 с одновременным размещением ракет серий 48Н6 и 9М96 неоднократно демонстрировались на выставках, и интеграция ракет серии 9М96 в состав ЗРС С-400 заявлялась с самого начала, но данная фотография стала первым известным снимком такой комбинации на новой ТПУ 51П6А на шасси МЗКТ-7930 из части ПВО [противовоздушной обороны] Министерства обороны России», — отмечают авторы.

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Соответствующая фотография была опубликована в статье «Красной Звезды», посвященной российско-сербском учении ПВО «Славянский щит — 2019», проходящем в 42-м учебном центре боевой подготовки зенитных ракетных войск на полигоне Ашулук (Астраханская область).

В июле заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что выявленные американской аналитической организацией Stratfor «слабые места» российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» подчеркивают его превосходные характеристики.

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