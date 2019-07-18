«Слабые места» С-400 сочли преимуществом

Выявленные американской аналитической организацией Stratfor «слабые места» российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» подчеркивают его превосходные характеристики, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Специалист обсудил три «уязвимости», о которых сообщил Stratfor. Среди них первая — неспособность комплекса отразить массированный удар противника. «Но считать это недостатком ЗРК С-400 — все равно что утверждать, будто слабым местом полуторки является ее неспособность везти 10-тонный груз», — полагает эксперт.

Вторая — российский ЗРК не гарантирует поражение низколетящих средств воздушного нападения (СВН) над местностью со сложным рельефом. По мнению Сивкова, в этой части С-400 «Триумф» превосходит MIM-104 Patriot. «Наш ЗРК поражает СВН за пределами горизонта, а это означает, что и в районах со сложным рельефом, в зонах радиолокационной тени своих обзорных и стрельбовых станций, он,при надлежащей организации системы ПВО [противовоздушной обороны] сможет достать цель», — уверяет член РАРАН.

Третья — для обеспечения боевой устойчивости С-400 «Триумф» нуждается в прикрытии зенитными огневыми средствами малой дальности. «И тут они правы. Любому военному специалисту понятно, что, отражая массированный налет, ЗРС большой (или средней) дальности должна одновременно отслеживать и обстреливать большое количество СВН в своей зоне ответственности», — отмечает доктор военных наук.

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Сивков заключает, что «попытка [Stratfor] опорочить наш ЗРК провалилась», что «свидетельствует о превосходных характеристиках российского комплекса ПВО».

Согласно отчету Stratfor, опубликованному в июле, наиболее полно возможности С-400 «Триумф» раскрываются под управлением оснащенных соответствующей техникой военных операторов.

В июле Ричард Коннолли из Бирмингемского университета (Великобритания) заявил, объясняя популярность С-400 «Триумф» в мире, что Россия традиционно отстает от Запада в самолетостроении, но опережает его в военном ракетостроении.

В феврале 2018 года Сивков предложил создать противоастероидную термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов.

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