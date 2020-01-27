На Ямале появится арктическая станция нового поколения

На Ямале к 2022 году планируется построить круглогодичную арктическую станцию нового поколения «Снежинка». Об этом сообщает «Огонек».

По словам одного из авторов проекта, исполнительного директора Института арктических технологий МФТИ Юрия Васильева, внимание ученых на арктической станции будет занимать в основном инженерия. «Если не говорить о военных исследованиях в Арктике, которые всегда стоят особняком, то до сих пор большинство существовавших арктических станций занимались изучением природы. Это очень важно с точки зрения изучения климата, наблюдений за флорой и фауной», — отметил Васильев.

Так, на арктической станции стоимостью в 10-12 миллионов евро планируют отрабатывать технологические решения в области строительства, искусственного интеллекта, телекоммуникации, медицины, сельского хозяйства, робототехники и так далее.

Станция отличается тем, что для ее работы не потребуются загрязняющие природу углеводороды. «Снежинка» не производит отходов, а использует водород и возобновляемые источники энергии. Такой «зеленой» энергией станция будет обеспечивать не только себя, но небольшой поселок с населением около десятка семей.

Ранее стало известно о планах ученых Томского государственного университета (ТГУ), которые решили открыть в арктическом поселке Се-Яха на Ямале станцию для исследования воды в местных озерах и реках, а также изменений климата и биоразнообразия экосистемы Арктики.

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