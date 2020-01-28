Экспедиция Минобороны подобралась к берегам Антарктиды

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» Военно-морского флота России достигло побережья Антарктиды. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, передает РИА Новости.

По его словам, российские моряки займутся исследованиями морского дна и береговой линии. Евменов подчеркнул, что экспедиция решит важные для морской деятельности вопросы, связанные с изучением и анализом гидрометеорологической обстановки, непрерывным наблюдением за развитием опасных погодных явлений, замером глубин, работами в море Беллинсгаузена для переиздания государственных морских навигационных карт и уточнением местоположения Южного магнитного полюса.

«Доклады по результатам проведенных этапов экспедиции постоянно поступают в главное командование Военно-морского флота, а также в недавно созданный центр Русского географического общества при главном командовании Военно-морского флота, где тщательно анализируются», — заключил собеседник агентства.

О старте экспедиции было объявлено в феврале 2015 года, когда «Адмирал Владимирский» вернулся из первой за 30 лет кругосветной экспедиции, предпринятой ВМФ России. Судно прошло по Северному морскому пути, Берингову проливу, Панамскому каналу и через Ла-Манш вернулось на Балтику. Сообщалось, что новая экспедиция займется гидрографическими и гидрометеорологическими исследованиями морских акваторий.

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