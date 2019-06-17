Российским станциям в Антарктиде захотели давать имена

В Минобороны решили возродить традицию называть исследовательские станции в Антарктиде именами российских моряков, исследователей, океанографов, гидрографов имевшую место в советское время. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на форуме Русского географического общества (РГО), посвященного 200-летию первой антарктической экспедиции 1819-1821 годов, передает ТАСС.

Евменов рассказал, что в последние несколько лет российским географическим открытиям были присвоены имена адмирала Анатолия Комарицына, контр-адмирала Александра Сорокина, капитанов Николая Коломийчука и Алексея Чернышева. По его словам, «в скором времени появятся новые имена российских моряков, исследователей, океанографов и гидрографов, наших православных святых, которые своим трудом прославили Отечество».

В связи с этим Евменов заявил, что, как и во времена СССР, когда в Антарктиде появились станции Беллинсгаузен, Лазарев, Восток, Мирный и другие, в современной России будут называть станции именами выдающихся россиян.

Ранее сообщалось, что российская кругосветная экспедиция отправится в Антарктиду в конце 2019 года. Соответствующее поручение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев по случаю 200-летия открытия континента командой Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Согласно тексту документа, в путешествии примут участие учебно-парусные суда «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Первый парусник начнет свое плавание в ноябре 2019-го из Владивостока, он должен максимально близко подойти к Антарктиде.

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