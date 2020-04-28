Медведев призвал единороссов направить месячную зарплату на помощь врачам

Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал однопартийцев направить месячную зарплату на помощь врачам, которые борются с коронавирусом. Об этом он заявил на заседании президиума генсовета партии, передает РИА Новости.

Медведев обратился к единороссам, которые работают в Госдуме и Совете Федерации, а также находятся в других регионах России. Он призвал коллег отправить на уплату членских взносов месячную зарплату, чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медработникам, а также на поддержку тех, «у кого сейчас есть проблемы, в том или ином варианте».

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Ранее вирусолог Александр Альтштейн заявил, что ситуация с коронавирусом в России может продолжаться достаточно долгое время, потому что страна большая, а вспышки инфекции возникают в разных местах по-разному. Он добавил, что российская медицина находится в напряженном состоянии, но выдержит.

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек. С 27 по 28 апреля умерли 72 человека, выздоровели — 1110.

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