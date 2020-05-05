Россиянам показали умерших пациентов с коронавирусом

Журналист Антон Красовский в новом выпуске «Эпидемии» показал фотографии, гробы и родственников нескольких умерших пациентов с коронавирусом. Видео опубликовано в YouTube-канале RT.

В программе рассказаны истории четырех погибших россиян: режиссера-документалиста Александра Радова, физика-ядерщика Данилы Тлисова, профессора-физика Мишика Казаряна и врача-эпидемиолога Арпик Асратян.

Вдова Радова Ирина Васильева призналась, что сначала относилась к вирусу скептически, не верила в него и ничего не боялась: «Саша у меня крепыш, мы такие ЗОЖ, до льда купаемся».

Потом оба заразились. Через дней десять она поправилась, а супруг продолжал болеть. Тогда она повезла его в ближайшую деревенскую больницу в Подмосковье, откуда после осмотра их отправили домой. Позже приехавшая на вызов скорая тоже ничего не нашла, медики посоветовали ехать обследоваться в Москву. Уже там с помощью томографии удалось обнаружить очаги в легких. Радова отправили в реанимацию в больницу №15 имени Филатова.

У одной из героинь ролика Серине Казарян умерли оба родителя — 72-летний Мишик Казарян и 69-летняя Арпик Асратян. У их была обнаружена коронавирусная инфекция, они скончались с разницей в десять дней. По словам Серине, заразилась вся семья: она, двое ее детей и родители. Откуда пришел вирус, она не знает, поскольку никто из родственников никуда не выезжал, у всех было крепкое здоровье. «У родителей это было молниеносно, поэтому до сих пор у меня это как будто их машина сбила», — добавила собеседница телеканала.

Жена Данилы Тлисова Ирина рассказала, что муж был абсолютно здоров, у него не было никаких хронических болезней. Он приехал из Европы, где работал, и 31 марта почувствовал себя плохо. На следующий день поднялась температура, и супруги вызвали скорую. Медики взяли анализ на новый вирус, сказали, что легкие чистые, и это бронхит. Через три дня на фоне ухудшающегося самочувствия вызвали врачей повторно, и его забрали в больницу в Коммунарке. 9 апреля его перевели в реанимацию, затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По данным на 5 мая, в России заражено более 155 тысяч человек. Почти 20 тысяч из них поправились, еще 1451 скончались.

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