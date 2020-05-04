В российском монастыре за полторы недели умерли два протоиерея

В Покровском Хотьковом женском монастыре Русской православной церкви (РПЦ) за полторы недели умерли два протоиерея. Сообщения о смерти Владимира Вериги и Евгения Корчукова опубликованы на сайте монастыря.

70-летний Верига скончался 24 апреля из-за тяжелого воспаления легких, 66-летний Корчуков умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее 4 мая стало известно о смерти митрополита Ионы (Юрия Карпухина) из-за вызванный инфекцией COVID-2019 пневмонии.

В конце апреля сообщалось о смерти заразившегося коронавирусом епископа Железногорского и Льговского Вениамина. Он стал первым архиереем Русской православной церкви (РПЦ), который скончался от последствий COVID-19.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявлял, что слухи о том, что церковь скрывает масштабы заражения коронавирусом среди священников, не имеют под собой никаких оснований. По его словам, число инфицированных священников не выше, чем среди врачей и полицейских.

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