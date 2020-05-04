В Москве умер заразившийся коронавирусом митрополит РПЦ

В Москве скончался бывший митрополит Астраханской области Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин). Как сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ), предварительной причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Ионе было 78 лет. Он умер в столичной больнице № 50. Карпухин руководил митрополией с 2013-го по 2016 год. В июле 2016 года по состоянию здоровья и достижению 75-летнего возраста он был «почислен на покой». Местом его пребывания синод определил Москву. В столице он был почетным настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в районе Алтуфьево.

Материалы по теме «За нами нет никого, врачей заменить некому» Российские медики о своих коллегах, умерших при спасении больных от коронавируса

В конце апреля умер заразившийся коронавирусом Епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Он стал первым архиереем Русской православной церкви (РПЦ), который скончался от COVID-19.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявлял, что слухи о том, что церковь скрывает масштабы заражения коронавирусом среди священников, не имеют под собой никаких оснований. По его словам, число инфицированных священников не выше, чем среди врачей и полицейских.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!