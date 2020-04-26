В РПЦ ответили на слухи о сокрытии масштабов заражения среди священников

Слухи о сокрытии истинных масштабов заражения коронавирусом среди священников РПЦ не имеют под собой никаких оснований. Об этом в Telegram написал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, число инфицированных священников не выше, чем среди врачей и полицейских. Каждый случай заражения находится под контролем как церковных властей, так и компетентных органов санитарно-эпидемиологического надзора. В случае выявления заболевания храмы дезинфицируются, а контактировавшие с зараженным священнослужителем или сотрудником храма лица уходят на самоизоляцию

При этом Легойда указал, что ни одна государственная или частная структура не публикует данных о заражении своих сотрудников.

25 апреля сообщалось, что Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре под Нижним Новгородом 48 монахинь заразились коронавирусом. Инфицированные изолированы в обители, въезд в село Дивеево временно ограничен.

По состоянию на утро 26 апреля, в России с начала эпидемии коронавируса заразились 74 588 человека. За сутки прирост составил 5 966 случаев инфицирования. Излечились 6 250 пациента, умерли — 719.

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