В РПЦ сравнили жизнь в самоизоляции с коммуналками и концлагерями. По мнению главы синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископа Пантелеимона, трудности домашнего карантина невелики по сравнению с бытом жильцов коммунальных квартир или жизнью узников концлагерей. Его слова передает «Интерфакс».
Епископ призвал в сложившихся условиях учиться любить своих близких и не придавать большого значения нынешним трудностям. «Мы просто не умеем к этому относиться, малейший дискомфорт воспринимается нами как трагедия вселенского масштаба», — сказал представитель РПЦ.
«А как жили в концлагерях наши с вами деды, прадеды — страшно себе представить!» — отметил иерарх церкви. Также епископ Пантелеимон посоветовал поменьше проводить времени в интернете, а то «там очень много грязного и тревожного (...) , как почитаешь, так жить не хочется».