В РПЦ понадеялись на отмену самоизоляции для священников

В РПЦ надеются на отмену режима самоизоляции для священников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

По его словам, служение священников так же важно, как и работа врачей, полицейских и других граждан, идущих на риск ради остальных. Легойда добавил, что когда священники посещают верующих на дому, то соблюдают все меры предосторожности.

«Богослужения в храмах будут продолжаться. И мы надеемся на понимание власти в вопросе о возможности свободного передвижения священнослужителей — как до храма, так и до жилища тех прихожан, кто вынужден оставаться дома и желает принять таинства Церкви», — сказал представитель РПЦ.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на машине объехал Москву с чудотворной иконой Божьей Матери «Умиление». Это было сделано для избавления от «морового поветрия» — коронавируса.

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