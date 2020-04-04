В РПЦ понадеялись на отмену самоизоляции для священников

В РПЦ надеются на отмену режима самоизоляции для священников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.
По его словам, служение священников так же важно, как и работа врачей, полицейских и других граждан, идущих на риск ради остальных. Легойда добавил, что когда священники посещают верующих на дому, то соблюдают все меры предосторожности.
«Богослужения в храмах будут продолжаться. И мы надеемся на понимание власти в вопросе о возможности свободного передвижения священнослужителей — как до храма, так и до жилища тех прихожан, кто вынужден оставаться дома и желает принять таинства Церкви», — сказал представитель РПЦ.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на машине объехал Москву с чудотворной иконой Божьей Матери «Умиление». Это было сделано для избавления от «морового поветрия» — коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения