Показан объезд Москвы патриархом Кириллом с иконой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на машине объезжает столицу с иконой Богоматери «Умиление», которая считается чудотворной. Трансляцию ведет телеканал «Спас», ведущие в это время читают молитвы. Отрывок прямого эфира публикует 3 апреля издание Baza.
Как пишет РИА Новости, патриарх молится об избавлении от «морового поветрия».
Как рассказали ранее в Русской православной церкви (РПЦ), после объезда патриарх проведет праздничную службу перед этой иконой в Елоховском соборе.
Ранее 3 апреля в центре Москвы провели крестный ход против коронавируса. На кадрах, размещенных в сети, видно, как священнослужители идут по улице с кадилами и иконами. Очевидец прокомментировала запись и отметила, что представители церкви не соблюдают дистанцию. Девушка также возмутилась, что ход проводят несмотря на режим самоизоляции в столице.
По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 человек в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения