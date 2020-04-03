Показан объезд Москвы патриархом Кириллом с иконой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на машине объезжает столицу с иконой Богоматери «Умиление», которая считается чудотворной. Трансляцию ведет телеканал «Спас», ведущие в это время читают молитвы. Отрывок прямого эфира публикует 3 апреля издание Baza.

Как пишет РИА Новости, патриарх молится об избавлении от «морового поветрия».

Как рассказали ранее в Русской православной церкви (РПЦ), после объезда патриарх проведет праздничную службу перед этой иконой в Елоховском соборе.

Ранее 3 апреля в центре Москвы провели крестный ход против коронавируса. На кадрах, размещенных в сети, видно, как священнослужители идут по улице с кадилами и иконами. Очевидец прокомментировала запись и отметила, что представители церкви не соблюдают дистанцию. Девушка также возмутилась, что ход проводят несмотря на режим самоизоляции в столице.

По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 человек в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!