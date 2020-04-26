Умер заразившийся коронавирусом епископ РПЦ

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин умер в результате болезни, вызванной коронавирусом. Он стал первым архиереем Русской православной церкви (РПЦ), который скончался от COVID-19. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Несколько дней назад священнослужитель был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А. Семашко с двусторонней пневмонией. Накануне его перевели в реанимацию, однако усилия врачей не увенчались успехом.

Отец Вениамин с 2004 по 2012 год был наместником монастыря Курской-Коренной пустыни. В сан епископа был возведен в августе 2012 года, незадолго до своего освобождения от должности руководителя монастыря.

За последние сутки в России выявили 6361 случай заражения коронавирусом в 83 регионах. Кроме того, за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 517 человек. Общее число зараженных в России увеличилось до 80 949.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!