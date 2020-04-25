Умер заразившийся коронавирусом российский врач

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом. Об этом сказано на странице медучреждения во «ВКонтакте».

Российский медик работал с инфицированными пациентами. Белошицкий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а впоследствии находился на искусственном насыщении крови кислородом (ЭКМО).

Анестезиолог проработал в больнице более 25 лет. «Благодарим коллег из Боткинской больницы, кто до сегодняшнего дня боролся за жизнь своего соратника», — говорится в сообщении.

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Как уточняет ТАСС, в Боткинской больнице Санкт-Петербурга лечится 121 медработник, инфицированный коронавирусом. Трое из них подключены к аппарату ИВЛ.

За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.

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