В Коммунарке умер лечивший зараженных коронавирусом врач

Заведующий урологическим отделением московского госпиталя для ветеранов войн №3 Максим Старинский умер в 56 лет после контакта с зараженными коронавирусом пациентами. Он проходил лечение в больнице в московской Коммунарке, сообщает «Московский комсомолец».

Медучреждение, где работал Старинский, в начале апреля было переоборудовано для приема инфицированных. 10 апреля врач вел прием пациентов в защитном костюме, но домой вернулся с высокой температурой. Через несколько дней постельного режима к ней добавились кашель, слабость и тошнота. Мужчина заподозрил у себя вирус и 15 апреля вызвал скорую. Сначала его госпитализировали в родной госпиталь, после ухудшения состояния перевели в Коммунарку. Там его присоединили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 20 апреля доктор скончался от остановки сердца.

Родственники погибшего рассказали изданию, что проблем со здоровьем у него раньше не было кроме небольшой гипертонии.

У всей семьи будут взяты анализы на инфекцию. Во время болезни он много общался с женой и 17-летним сыном, виделся с пожилой матерью.

21 апреля в Москве умер 48-летний настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин, у которого был обнаружен коронавирус.

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