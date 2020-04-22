Большинство умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

В Москве две трети умерших от коронавируса пациентов поздно обратились к врачам, не сделав этого на ранней стадии заболевания. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, многие жители Москвы не обращаются за помощью с симптомами ОРВИ, так как считают, что у них простуда или сезонная аллергия. В сообщении сказано, что даже «незначительные на первый взгляд симптомы» — кашель, насморк, повышение температуры, — могут быть связаны с заражением коронавирусом, так как его можно спутать с ОРВИ или аллергией. При наличии таких симптомов надо оставаться дома, но не заниматься самолечением.

В оперштабе пояснили, что ухудшение состояния до крайне тяжелого чаще всего происходит резко, на пятый-восьмой день после заражения. В таком случае нужна немедленная госпитализация.

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