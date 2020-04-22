Число умерших россиян с коронавирусом превысило 500

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 513, за последние сутки зафиксировано 57 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 22 апреля.

513 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 22 апреля

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах.

По последним данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 564 038 человек. Пандемия охватила 185 стран. Больше всего зараженных в США (824,8 тысячи), Испании (204,1 тысячи) и Италии (183,9 тысячи).

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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