Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные университета Джонса Хопкинса.
Более 171 тысячи человек скончались от COVID-19, более 660 тысяч — вылечились. Больше всего случаев заражения в США (788 тысяч), Испании (204 тысячи) и Италии (181 тысяча).
Ранее специалисты ВОЗ заявили, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет животное происхождение. Пока неясно, как именно инфекция перешагнула межвидовый барьер и стала передаваться людям, однако звучавшие ранее версии того, что вирус разработан людьми, отвергнуты.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.