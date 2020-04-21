Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные университета Джонса Хопкинса.

Более 171 тысячи человек скончались от COVID-19, более 660 тысяч — вылечились. Больше всего случаев заражения в США (788 тысяч), Испании (204 тысячи) и Италии (181 тысяча).

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Ранее специалисты ВОЗ заявили, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет животное происхождение. Пока неясно, как именно инфекция перешагнула межвидовый барьер и стала передаваться людям, однако звучавшие ранее версии того, что вирус разработан людьми, отвергнуты.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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