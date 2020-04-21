Глава здравоохранения Дании заявил о пользе секса во время пандемии коронавируса

Директор управления здравоохранения Дании Серен Брострем заявил о пользе секса во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Local.

Глава ведомства отметил, что строгий подход Дании к социальной изоляции не распространяется ни на случайные половые связи, ни на секс с постоянными партнерами. «Секс — это хорошо. Секс полезен для здоровья. Мы — сексуальные создания, и, конечно же, вы можете заниматься сексом в этой ситуации», — отметил он.

При этом Брострем добавил, что, как и при любом другом контакте между людьми, существует риск заражения воздушно-капельным путем. «Но, конечно же, мы должны иметь возможность заниматься сексом», — резюмировал Брострем.

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Ранее российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса. По его словам, «это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза». Кроме того, академик подчеркнул, что занятие сексом способствует снятию психологического напряжения.

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