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Раскрыты правила секса при коронавирусе

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Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Специалист по поведенческой неврологии Гонсало Куинтана Зунино из Университета Конкордия (Канада) раскрыл правила секса при коронавирусной инфекции. Колонку специалиста опубликовал The Conversation.

Автор отмечает, что в настоящее время нет свидетельств передачи коронавируса SARS-CoV-2 половым путем, предусматривающем вагинальный, оральный и анальный контакты. Между тем специалист напоминает, что зафиксированные случаи передачи инфекции включают не только воздушно-капельный путь, но и фекально-оральный.

Ученый приходит к выводу, что почти любая сексуальная практика приведет к передаче вируса. «Сейчас не время проводить сексуальные встречи», — уверен автор, отмечая, что «если у вас и вашего партнера нет симптомов, и вы остались дома, то секс, скорее всего, не представляет опасности».

В противном случае специалист рекомендует заняться «простыми и небольшими экспериментами». Автор пишет, в частности, об использовании презервативов и латексных перчаток. «Вместо поцелуев и половой близости попробуйте эротический массаж, чатинг, ухаживания, взаимную мастурбацию, просмотр или чтение эротики, наблюдение за тем, как ваш партнер наслаждается собой», — пишет автор.

По мнению эксперта, в условиях коронавирусной инфекции римминг должен «полностью остаться за кадром», а поцелуи через маску не спасут от инфекции.

В марте Университет штата Луизиана (США) сообщил, что прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина II, рекомендуемый, в частности, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышает у данных лиц вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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