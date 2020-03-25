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Вирусолог спрогнозировал годовую смертность в США из-за коронавируса

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Фото: Thomas Peter / Reuters

Сравнение с распространением штамма свиного гриппа H1N1 в 2009 году показывает, что за год от коронавируса SARS-CoV-2 может погибнуть более 1,6 миллиона американцев и 330 000 британцев, пишет в The Conversation вирусолог Джереми Россман из Кентского университета (Великобритания).

«По состоянию на 22 марта мы находимся на 16-й неделе пандемии COVID-19, что примерно соответствует 8 июля 2009 года пандемии H1N1. Эти два момента времени предлагают полезное сравнение, поскольку число случаев [заражения] в США и Великобритании находилось на почти одинаковых уровнях в обеих пандемиях», — уверен специалист.

Отдельное внимание ученый обращает на репродуктивное число, отвечающее числу вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком. Для птичьего гриппа 2009 года данный показатель равняется 1,5, тогда как для COVID-19 оценивается между 2,38 и 3,28.

«Даже при консервативной оценке смертности в 0,56 процента случаев и репродуктивном числе, равном 2,38, COVID-19 приведет к более чем 1,6 миллиона случаев смерти в США и 330 000 в Великобритании в течение одного года», — пишет автор. По его словам, за это же время в США число инфицированных превысит 287 миллионов человек, из которых почти 11 миллионам понадобится госпитализация, что спровоцирует рост смертности от COVID-19 и других заболеваний.

Россман пишет, что Китаю удалось снизить репродуктивное число с 2,38 до 0,98, задержав распространение инфекции. «Если наши вмешательства не приведут к снижению репродуктивного числа до 0,98 в течение еще одной, двух или трех недель, число случаев, госпитализаций и смертельных исходов будет увеличиваться в два или три раза с каждой неделей задержки», — отмечает эксперт.

По его мнению, в течение ближайших четырех-шести недель статистическая ситуация по коронавирусу вряд ли изменится, потому «людям следует подготовиться к физическому дистанцированию до двух месяцев и значительному ограничению перемещений».

В марте французские ученые провели успешные испытания лекарства против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе — людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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