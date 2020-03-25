Вирусолог спрогнозировал годовую смертность в США из-за коронавируса

Сравнение с распространением штамма свиного гриппа H1N1 в 2009 году показывает, что за год от коронавируса SARS-CoV-2 может погибнуть более 1,6 миллиона американцев и 330 000 британцев, пишет в The Conversation вирусолог Джереми Россман из Кентского университета (Великобритания).

«По состоянию на 22 марта мы находимся на 16-й неделе пандемии COVID-19, что примерно соответствует 8 июля 2009 года пандемии H1N1. Эти два момента времени предлагают полезное сравнение, поскольку число случаев [заражения] в США и Великобритании находилось на почти одинаковых уровнях в обеих пандемиях», — уверен специалист.

Отдельное внимание ученый обращает на репродуктивное число, отвечающее числу вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком. Для птичьего гриппа 2009 года данный показатель равняется 1,5, тогда как для COVID-19 оценивается между 2,38 и 3,28.

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«Даже при консервативной оценке смертности в 0,56 процента случаев и репродуктивном числе, равном 2,38, COVID-19 приведет к более чем 1,6 миллиона случаев смерти в США и 330 000 в Великобритании в течение одного года», — пишет автор. По его словам, за это же время в США число инфицированных превысит 287 миллионов человек, из которых почти 11 миллионам понадобится госпитализация, что спровоцирует рост смертности от COVID-19 и других заболеваний.

Россман пишет, что Китаю удалось снизить репродуктивное число с 2,38 до 0,98, задержав распространение инфекции. «Если наши вмешательства не приведут к снижению репродуктивного числа до 0,98 в течение еще одной, двух или трех недель, число случаев, госпитализаций и смертельных исходов будет увеличиваться в два или три раза с каждой неделей задержки», — отмечает эксперт.

По его мнению, в течение ближайших четырех-шести недель статистическая ситуация по коронавирусу вряд ли изменится, потому «людям следует подготовиться к физическому дистанцированию до двух месяцев и значительному ограничению перемещений».

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