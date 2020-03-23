Франция успешно испытала лекарство против коронавируса

Французские ученые провели успешные испытания лекарства против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Соответствующее исследование специалистов направлено на публикацию в International Journal of Antimicrobial Agents.

В работе рассказывается о клиническом опыте эффективного лечения инфекции комбинацией антималярийных препаратов гидроксихлорохин и азитромицин, об эффективности которых сообщало множество врачей — в частности, китайских.

В исследовании, проводимом на базе инфекционной больницы Университетского госпиталя Марсельского университета, принимали участие те, у кого были обнаружены симптомы COVID-19 или вирус SARS-CoV-2 в пробе носоглотки. Среди них 16 человек составили контрольную группу, представители которой получали симптоматическое лечение и антибиотики. Другие 14 человек в течение десяти суток принимали гидроксихлорохин, причем шесть из них дополнительно принимали азитромицин.

В результате такого лечения уже на пятый день пациенты, принимающие комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина, выздоровели (проверка не выявила SARS-CoV-2). Также на девятый день вылечилась одна из пациенток контрольной группы, до седьмого дня включительно не принимавшая азитромицин.

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Авторы работы отмечают, что полученные ими результаты являются предварительными, но обнадеживающими, а у пациентов, принимавших антималярийные препараты, не было противопоказаний к последним.

В марте главврач московской городской клинической больницы № 40 Денис Проценко сообщил, что тяжелая форма коронавирусной инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием температуры и кашля, а также появлением одышки.

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