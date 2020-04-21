Греф назвал дату пика коронавируса в России

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.

«Мы должны преодолеть пик заболеваемости. Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас. По нашим оценкам, такой пик наступит в нашей стране примерно с 5 по 10 мая и до этого периода времени критически важно соблюдать все требования карантина», — заявил Герман Греф.

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Особое внимание глава Сбербанка уделил последствиям кризиса, вызванным эпидемией. По мнению Грефа, он заставит всех пересмотреть свои долгосрочные планы и внести значительные коррективы.

«Мы должны людям сказать о том, что это вполне вероятный сценарий, и это сценарий не катастрофичный, на первый взгляд, а вполне приемлемый. Вы знаете, есть хороший анекдот на тему, что если наводнение неизбежно, то все оставшееся время перед наводнением нужно потратить на то, чтобы научиться жить под водой», — заявил Греф, отметив, что недавно общался с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая подтвердила его опасения.

Комментируя возможность создания вакцины, Греф высказался осторожно, так как не считает себя экспертом в этой области. «Я думаю, что, конечно же, вакцину придумают — так же, как эту вакцину создавали от других разных болезней. Я не хотел бы гадать на кофейной гуще, я бы оперировал все-таки мнением значительно более авторитетных специалистов, чем я», — надеется глава Сбербанка.

Ранее похожую точку зрения выразили эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). Они также прогнозируют пик эпидемии в России на начало мая, а вот снятие карантинных мер — на середину июня. С начала эпидемии в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения, скончались более 400 человек.

Эксклюзивное интервью главы Сбербанка вышло на «Ленте.ру», «Газете.Ru», информационных ресурсах Rambler Group и платформе онлайн-кинотеатра Okko 21 апреля.

Топ-менеджер Сбербанка затронул главные экономические проблемы России и мира, рассказал о возможных путях выхода из кризиса, а также ответил на вопросы пользователей медиаресурсов Rambler Group.

Полная запись интервью также доступна в сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

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